661 брянская многодетная семья получила землю бесплатно за 11 лет. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии обсудили реализацию закона об участках для многодетных семей Брянска. Программа действует с 2012 года. За это время 661 семья получила земельный надел.

В настоящее время у муниципалитета есть 424 участка. Они расположены в посёлке Большое Полпино на улице Пролетарской, на улице Антоновка в Бежицком районе, в деревне Дубровка Брянского района, а также посёлке Радица-Крыловка. При этом в очереди стоит 2295 семьи.

«Нам на помощь пришло изменение федерального законодательства, которое позволило предлагать многодетным семьям в качестве альтернативы денежную выплату в размере 200 000 рублей», — уточнила начальник управления имущественных и земельных отношений горадминистрации Светлана Перепечко.

В прошлом году деньги получили 123 семьи, а в этом — ещё шесть подали документы на выплату.