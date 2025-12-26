69 единиц спецтехники убирают снег на улицах Брянска

69 единиц спецтехники убирают на улицах Брянска после снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Минувшей ночью в Брянске работала дорожная техника. 22 КДМ, четыре погрузчика и 16 тракторов убирали снег и обрабатывали улицы от гололёда. На проезжую часть и тротуары высыпали почти 910 кубометров песко-соляной смеси.

Утром уборкой занялись 23 КДМ, 10 погрузчиков, 16 тракторов, пять грейдеров и 15 самосвалов. Им а помощь вышли около 120 сотрудников дорожного управления. Они вручную убирают снег на пешеходных перехода и остановках общественного транспорта.