7 января синоптики прогнозируют снег и дождь в Брянской области

Температура воздуха ночью от -5ºC до 0ºC, днем от -3ºC до +2ºC.

Легковушка съехала с дороги в Вяземском районе 04 января в 08 часов 55 минут на 1-м км автодороги «М-1-Вязьма-Новоржавец» Вяземского района произошло ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Водитель 1981 года рождения, управляя автомашиной Lada Granta, не выбрал безопасную скорость для движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП

В Рославльском районе на встречке столкнулись две иномарки 04 января в 22 часа 00 минут на 256-м км автодороги Р-120 в Рославльском районе произошло двойное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Водитель 1991 года рождения ехал за рулем Mazda 3, при повороте налево не уступил дорогу автомашине, движущейся по главной дороге во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение с Toyota

За один день смоляне устроили два пожара Два пожара произошли по вине устроили смоляне к шести часам утра 5 января 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. За минувшие сутки не произошло никаких ЧС и никаких природных пожаров. Также спасателям не пришлось выезжать на ликвидацию последствий ДТП. Так, один из пожаров произошел в Смоленском районе. Огонь охватил дачу в

Туман и гололед ожидают смолян во вторник Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян во вторник, 5 января. Во вторник, 5 января, в Смоленске и области будет облачно. Днем местами, ночью на большей части территории небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха

Мошенник-арендатор обманул смолянина на почти 40 тысяч Интернет-мошенник обманул смолянина 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина пояснил полицейским, что обратил внимание на информацию о сдаче квартиры в аренду на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет. Смолянин позвонил по указанному номеру для уточнения деталей. Мошенник обманул смолянина, и он самостоятельно перевел 37 тысяч рублей на указанный расчетный счет.