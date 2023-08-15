72% котельных в Брянской области готовы к зиме

К новому отопительному сезону предстоящей зимой готовы 72% котельных в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Коммунальные системы в Брянской области готовят к новому отопительному сезону.

«Уже подготовлено 72% котельных, заменено 45,8 км ветхих тепловых сетей — даже больше, чем планировалось. Всего с 2017 года построено 14 и реконструировано 19 котельных, заменено 420 км тепловых сетей. Из областного бюджета ГУП «Брянсккоммунэнерго» на эти цели был выделен почти миллиард рублей», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Также 90 млн рублей из областного бюджета потратят на реконструкцию квартальной котельной по улице Степной в областном центре. К ней подключат новые жилые дома.

Ещё специалисты подключают к системе отопления новый хирургический корпус Брянской областной детской больницы.

«Кроме того, будет заменено около 450 метров трубопровода в четырехтрубном исполнении на территории больницы. Это позволит повысить надежность теплоснабжения больницы, где проходят лечение пациенты со всего региона», – добавил глава региона.