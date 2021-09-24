766 тысяч брянцев планируют вакцинировать от коронавируса

В регионе продолжается прививочная кампания.

В Брянской области вакцинировали более 358 тысяч человек, что составляет 47% от 80%-го плана. Как сообщил директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов, всего в регион поступило 495 754 дозы вакцины. На складе имеется более 83 тысяч доз вакцины.

Чиновники рассчитывают на вакцинацию более 766 тысяч брянцев. Особое внимание уделяется вакцинации пенсионеров.

С 1 октября руководство предприятий отдельных сфер деятельности сможет отстранять непривитых сотрудников от работы. Для работодателей также предусмотрены меры воздействия.