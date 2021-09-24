С 1 октября не привитых от COVID-19 брянцев будут отстранять от работы

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Брянской области от 26 июня 2021 года № 4 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям» руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям предписано организовать массовую вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции.

В частности, речь идет о работниках торговли, общепита, финансовых организаций, почты, МФЦ, транспортной сферы, образования, здравоохранения, ЖКХ, учреждений культуры и органов власти.

До 1 октября руководителям предприятий и ИП необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 ноября – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию. Привиты должны быть не менее 60% сотрудников.

По словам врио заместителя губернатора Андрея Бардукова, в случае невыполнения положений постановления к работникам и работодателям могут применяться меры воздействия.

«С 1 октября можно отстранять от работы непривитых сотрудников, а Роспотребнадзор сможет штрафовать работодателей. От работы отстраняются абсолютно все непривитые, не имеющие медотводов. Регион готов вакцинировать наше население, – заявил Бардуков. – Медотвод оформляется только с разрешения врачебной комиссии, где должно быть минимум три подписи – как правило, это врача-терапевта, заведующего терапевтическим отделением поликлиники и главного врача или его заместителя. Справка за подписью одного врача медотводом не является».