80 электронных табло работает на остановках Брянска

На остановках областного центра работает 80 электронных табло из 110. Об этом сообщил заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.

На остановках общественного транспорта в Брянске установили 110 электронных табло. 80 из них уже информируют пассажиров о прибытии транспорта. До конца января планируют подключить к системе оставшиеся 30 электронных расписаний.

Также все автобусы и троллейбусы внесены в систему «Умный транспорт». Следить за их прибытием можно в смартфоне.