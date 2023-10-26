За день 85 кубометров реагента высыпали на дороги Брянска работники ЖКХ. Об этом сообщили в городской администрации.

Ночью в Брянске начался снегопад. Оперативно комбинированные дорожные машины стали посыпать главные магистрали областного центра пескосоляной смесью. Они израсходовали 85 кубометров реагента.

Днём на улицах работали девять КДМ и четыре трактора. Ещё 100 человек вручную расчищали снег.

Бороться со снегом и льдом в Брянске зимой будут 130 единиц техники. Также дорожники заготовили около 32 тысяч кубометров реагента.