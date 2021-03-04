89% брянских медиков – женщины

На долю мужчин приходится лишь 11%.

В Брянской области 89 процентов врачей и среднего медицинского персонала – женщины. Такую статистику накануне 8 Марта приводит региональное правительство.

Женщины-медики трудятся в самых главных медицинских сферах: терапии, педиатрии и кардиологии. Фельдшерские бригады скорой помощи тоже, как правило, состоят из представительниц прекрасного пола, а профессия медсестры и вовсе преимущественно женская.

В целом по России число женщин в медицинской профессии также значительно превышает число мужчин.