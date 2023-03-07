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Адвокат Краснов прокомментировал пожар в Новых Дарковичах

2023, 07 марта 10:20 Общество
Адвокат Краснов прокомментировал пожар в Новых Дарковичах
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Адвокат Дмитрий Краснов прокомментировал крупный пожар в гостиничном комплексе в посёлке Новые Дарковичи. 

Он высказался о безопасности объекта в своем телеграм-канале

«И снова Брянск. Теперь – пожар на 1600 квадратных метров. Горело здание площадью с хороший дачный участок – 16 соток. В здании баня и шиномонтаж, аптека и банкетный зал, автосервис и гостиница. И всё полыхнуло как спичка. Так должно быть? Это допустимо? А если недопустимо, то кто должен этого не допустить? Владелец? Тот самый, который в погоне за прибылью построил гигантский сарай и нафаршировал его всем подряд? Нет, на него надежды мало», — отметил Дмитрий Краснов. 

Адвокат подчеркнул, что контролирующие органы в этом случае могут ссылаться на мораторий на проверки предпринимателей.

«Но ведь баню с автосервисом и шиномонтаж с банкетным залом скрестили не вчера, этот муравейник рос не один год. Неплохо бы поднять акты проверок этого здания за несколько лет. И не просто поднять, а найти людей, чьи подписи разрешали и согласовывали безобразие», — уверен адвокат.

Дмитрий Краснов также добавил, что к поддержке бизнеса путем освобождения от проверок есть вопросы.

«Считается, что эта мера снижает административное давление и, тем самым, издержки. Но, по сути, и практика это подтверждает, предприниматель снижает издержки за счёт невыполнения норм безопасности – экономит на противопожарных системах, на выполнении санитарных и иных норм. Нужно ли в этом случае снижать то самое административное давление?», – задаётся вопросом адвокат 

Дмитрий Краснов считает, что для решения проблем «муравейников» нужен анализ ситуаций и решения федерального уровня.

«Но по брянскому случаю хорошо бы найти не только крайних, а и истинных виновников происшествия. Впрочем, искать вряд ли будут – по предварительным данным, никто не погиб, резонанса не будет, и «стрелочником» назначат владельца киоска шаурмы, а то и электрика, который прокладывал проводку, давшую искру. Почему искра стала причиной грандиозного пожара, докапываться вряд ли станут», — заключил адвокат.

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