Афанасьевские чтения по космонавтике впервые прошли в Брянске
Афанасьевские чтения по космонавтике впервые прошли в Брянском государственном краеведческом музее. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В Брянском государственном краеведческом музее прошли Первые Афанасьевские чтений по космонавтике. Их посвятили 90-летию Юрия Гагарина и 75-летию Виктора Афанасьева.
Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику первого космонавта Земли.
Перед участниками чтений выступили космонавт-испытатель-заместитель командира отряда космонавтов Андрей Бабкин, сестра брянского космонавта Виктора Афанасьева Тамара Гречишникова. Герой России, инструктор-космонавт-испытатель 1 класса Олег Артемьев по видеосвязи пожелал собравшимся творческих успехов и побед.
В чтениях участвовали 46 научно-исследовательских проектов. Школьники и студенты показали отличные знания в области космонавтики и астрономии. Юным исследователям вручили грамоты.