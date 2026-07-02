Акция «Зелёный старт» прошла на стадионе в Брянске

2026, 02 июля 17:11

Акция «Зелёный старт» прошла на стадионе в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На стадионе имени «Брянских партизан» в областном центре 2 июля прошла экологическая акция «Зелёный старт». Мероприятие посетили временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Фроленков, замглавы горадминистрации Александр Гаврилов, глава Володарского района Светлана Бледнова и председатель комитета по физической культуре и спорту Александр Погорелов. Вместе с юными спортсменами они высадили туи.

«Мы хотим, чтобы спортом на стадионе можно было заниматься не только комфортно, но и красиво. Все приглашённые гости имеют отношение к «Партизану», помогали в его недавней реконструкции. Каждый посадил сегодня своё дерево, за которым мы будем вместе ухаживать», — уточнила директор стадиона Татьяна Цыбульская.

В рамках акции«Зелёный старт» на стадионе имени «Брянских партизан» выдающиеся спортсмены и тренеры высадят ещё одну аллею. А рядом разобьют несколько клумб в виде футбольных мячей.