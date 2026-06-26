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ЖКХ

Улицу Горького в посёлке Радица-Крыловка отремонтируют по нацпроекту

2026, 26 июня 12:59
Улицу Горького в посёлке Радица-Крыловка отремонтируют по нацпроекту
Источник фото

Улицу Горького в посёлке Радица-Крыловка отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Горького в посёлке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска. Подрядчик обновит 735 метров дороги. 

Рабочие обновят наружные инженерные сети и обустроят водоотвод. После этого специалисты обустроят подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня, а сверху уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также на улице Горького построят тротуар и установят новое светодиодное освещение. Старый павильон на остановке общественного заменят.  В завершении ремонта рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы проведут в несколько этапов. Ремонт завершат в 2027 году.

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