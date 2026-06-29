Брянская вокалистка поучаствовала в летней смене Академии Игоря Крутого

2026, 29 июня 17:37

Брянская вокалистка поучаствовала в летней смене Академии Игоря Крутого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В летней смене Академии Игоря Крутого приняла участие солистка фольклорной студии «Семеюшка» Брянского областного методического центра «Народное творчество» Мария Привалова. Девочка выиграла международный вокальный конкурс «Шаг вперёд». В награду юная вокалистка получала возможность поучиться в Академии.

Мария Привалова участвовала в фан‑встречах и фотосессиях с известными артистами и блогерами, занималась вокалом, хореографией и актерским мастерством с педагогами Академии Игоря Крутого, а также посетила мастер‑классы от экспертов различных индустрий. Смена завершилась постановкой общего мюзикла.