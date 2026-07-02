Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту

2026, 02 июля 13:22

Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе идёт ремонт трассы Свень — Стяжное. 6,2 километра дороги обновляет подрядная организация ООО «Дорстрой 32». Ремонт проезжей части проведут с использованием технологии холодной регенерации. Старое покрытие станет частью нового.

Специалисты уже очистили полосу отвода, срезали растительную часть грунта и

устроили ровики для укрепительных полос. Затем подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины и восстановит укрепительные полосы.

В порядок рабочие приведут остановочную и посадочную площадки для общественного транспорта. Также старый автопавильон для пассажиров разберут, а на его место поставят новый. В завершении на трассе поставят дорожные знаки и нанесут разметку.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют в 2027 году.