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ЖКХ

Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту

2026, 02 июля 13:22
Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту
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Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Брянском районе идёт ремонт трассы Свень — Стяжное. 6,2 километра дороги  обновляет подрядная организация ООО «Дорстрой 32». Ремонт проезжей части проведут с использованием технологии холодной регенерации. Старое покрытие станет частью нового. 

Специалисты уже очистили полосу отвода, срезали растительную часть грунта и 

устроили ровики для укрепительных полос. Затем подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины и восстановит укрепительные полосы.

В порядок рабочие приведут остановочную и посадочную площадки для общественного транспорта. Также старый автопавильон для пассажиров разберут, а на его место поставят новый. В завершении на трассе поставят дорожные знаки и нанесут разметку.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют в 2027 году.

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