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ЖКХ

На улице Куйбышева в Брянске около диспансера построили парковку

2026, 01 июля 18:09
На улице Куйбышева в Брянске около диспансера построили парковку
Источник фото

На улице Куйбышева в Брянске около диспансера построили парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт. Подрядчик обновил дорогу от улицы III Интернационала до Литейной. 

Специалисты уложили почти 15 тысяч квадратных метров асфальта, обустроили 14 искусственных неровностей и установили 77 знаков. Также рабочие обновили старые и построили новые тротуары. 

На перекрёстках улицы Куйбышева смонтировали дополнительные 32 светодиодных фонаря. Рядом с Брянским областным кожно-венерологическим диспансером подрядчик сделал парковку площадью почти 600 квадратных метров. На участке от Калужской до улицы Молодой Гвардии специалисты уложили ливневую канализацию. 

«После сильных дождей и во время таяния снега на пересечении улиц Куйбышева и Калужская много лет образовывалась большая лужа. Теперь здесь есть колодцы ливневой канализации. Вода будет быстро уходить под землю», — уточнила специалист технадзора брянского управления ЖКХ Валентина Кастюшина.

Работу подрядчика приняла межведомственная комиссия. Специалистам предстоит обрезать деревья и кустарники, которые перекрывают обзор для пешеходов и водителей, а также убрать мусор. Представитель общества инвалидов попросила в некоторых местах сгладить углы бордюров, чтобы сделать улицу доступной для маломобильных граждан.

Улицу обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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