Горючий спрос: что на самом деле творится с бензином в Брянске

2026, 01 июля 14:26

Очереди на заправках, ценники, скачущие на глазах, разговоры о том, что бензин вот-вот закончится — последнюю неделю эта тема в Брянске обсуждается, кажется, активнее новостей. Власти при этом говорят прямо: дефицита топлива как такового нет. А вот спрос подскочил, логистика в приграничье усложнилась, и к этому добавился изрядный информационный шум.

22 июня, по данным Росстата, литр 92-го в среднем по области стоил 66 рублей, 95-го — 72,5, солярка — чуть больше 77. Спустя неделю, 29 июня, картина на отдельных АЗС была уже совсем другой: 95-й местами подбирался к сотне за литр, дизель — к 95 рублям. На одних станциях пропадал 92-й, на других — сразу несколько марок топлива.

При этом водители рассказывали разное. У федеральных сетей бензин нередко продавался по прежней цене, около 62 рублей за литр, и без всяких очередей. У кого-то время ожидания было минимальным, у кого-то — растягивалось на пару часов.

Объясняется это устройством топливного рынка. Крупные сети работают по долгосрочным контрактам, поэтому цены у них меняются плавно. Небольшие региональные операторы куда сильнее зависят от текущих закупочных цен и логистики — и реагируют на любые колебания почти мгновенно. Отсюда и разброс в десятки рублей за литр в один и тот же день, и совершенно разная ситуация в разных районах города: где-то заправлялись за пару минут, а где-то приходилось искать нужную марку и стоять в очереди.

Подлили масла в огонь и соцсети. Особенно разлетелось видео, где утверждалось, что брянские машины скорой помощи якобы не могут выезжать на вызовы из-за нехватки топлива. Региональный департамент здравоохранения эту информацию опроверг: служебный транспорт заправляется как обычно, горючего достаточно, все вызовы обслуживаются вовремя. Жителей попросили ориентироваться только на официальные источники — фейки подобного рода лишь нагнетают обстановку.

А дальше сработал классический эффект: чем больше слухов о дефиците, тем чаще люди заезжают на АЗС «на всякий случай». Когда так поступают массово, нагрузка на заправки резко растёт, расход топлива подскакивает — хотя реальная потребность региона при этом не меняется.

Чтобы не допустить искусственного дефицита, в Брянской области временно ограничили продажу топлива в канистры. В приграничных районах разрешили заливать до 20 литров — это нужно для генераторов, которые включают при отключениях света из-за атак ВСУ. На федеральных заправках в самом Брянске лимит ниже — до 10 литров, этого хватает для работ на даче или приусадебном участке.

Врио губернатора Егор Ковальчук объяснил ограничения повышенным спросом и ростом цен на станциях региональных сетей — у федеральных сетей цены, по его словам, остаются фиксированными. Власти заявили, что ведут ежедневный мониторинг цен и направили запросы в ФАС. В приоритете — заправка транспорта экстренных служб: МЧС, пожарных, медиков, энергетиков и газовиков, которые занимаются аварийно-восстановительными работами.

Отдельная сложность — доставка топлива в приграничные районы, где сохраняется риск атак беспилотников. По словам Ковальчука, эту проблему решают за счёт корректировки маршрутов, а связь с поставщиками поддерживается постоянно. В целом, по его оценке, ситуация остаётся управляемой.

Источник – сайт АиФ-Брянск