Активиста Белорусского землячества на Брянщине наградили медалью «Защитник Отечества»

Егор Лебедько 40 лет работает в Брянском государственном аграрном университете.

В канун Дня России активного члена Белорусского землячества на Брянщине Егора Лебедько приказом ООД «Россия православная» наградили медалью «Защитник Отечества».

Егор Лебедько около 40 лет работает в Брянском государственном аграрном университете. Прошел путь от ассистента до доктора сельскохозяйственных наук, профессора. Опубликовал более 900 научных, учебных и методических трудов, в том числе около 100 книг, монографий, учебников и учебных пособий.

Удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Заслуженный ученый Брянской области, лауреат золотой медали Российской академии наук за пропаганду научных знаний «Научные достижения России».

Его имя внесено в энциклопедию Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности. Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».