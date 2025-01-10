Активисты партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» провели занятия по ПДД для школьников в рамках проекта «Свети!».

В Брянской области реализуется проект «Свети!», который стал финалистом федерального конкурса. Его разработала молодёжь партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

На новогодних праздниках активисты побывали в школе №8 Брянска. Они провели игру-викторину по безопасности дорожного движения для четвероклассников. Урок прошёл под девизом «Знание правил и умение быть внимательными на дороге — очень важно!».

Детям партийцы напомнили о правилах поведения на улице: переходе дороге, посадки в общественный транспорт, безопасном катании на санках и велосипедах. Также активисты обратили внимание на важность для пешеходов быть заметными на дороге в темное время суток. А для этого нужно носить на одежде светодиодные и светоотражающие элементы.

«Очень важно, чтобы наша организация жила чаяниями жителей региона. Такие жизненно важные проекты, как, например, обеспечение безопасности на дорогах, показывают реальную связь партии с людьми, с населением Брянщины. Причём, наши актуальные проекты реализуются в различных сферах общественной и экономической жизни. Это система, которую выстроила федеральное руководство партии, и практика показала правильность выбранного пути», — подчеркнул лидер брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов.

Фото пресс-служба партии Новые люди