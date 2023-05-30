Альпака из брянского зоопарка сменила имидж

Альпака Барни из брянского зоопарка сменил имидж к лету. Об этом рассказали в аккаунте учреждения в соцсетях.

В зоопарке Брянске к лету подготовился альпака Барни. Он обладатель очень густой шерсти, которая в семь раз теплее, чем овечья. Для жары такая шуба совсем не подходит. Барни пришлось посетить личного парикмахера.

«Барни стричься, конечно же, не любит, поэтому пришлось его фиксировать. В ответ он плевался, как только мог.Весь процесс стрижки он выдержал достойно!» – рассказали в зоопарке.

Помимо стильной стрижки Барни сделали педикюр. Ведь отросшие копыта могут быть причиной воспаления суставов.