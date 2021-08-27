Апелляцию юриста Маслова о клевете на отца Богомаза вернули в Брянск

Саратовский суд не нашел причин для изменения подсудности.

Брянский юрист, блогер Сергей Маслов не смог добиться изменения подсудности при рассмотрении его апелляции на приговор Советского районного суда Брянска.

В апреле Маслова признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, которым оказался отец брянского губернатора Александра Богомаза. В частности, в видеоролике на канале в YouTube юрист-блогер распространил о том, что в годы войны отец губернатора якобы сотрудничал с контрразведкой «Абвер», тем самым обвинив его в измене Родине.

Советский суд оштрафовал Сергея Маслова на 1 миллион рублей. С таким решением Маслов категорически не согласился и направил жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове, рассчитывая на большую объективность. Однако материалы вернули в Брянск за отсутствие оснований для изменения подсудности.

Апелляцию юриста в сентябре рассмотрит Брянский областной суд.