Апелляцию юриста Маслова о клевете на отца Богомаза вернули в Брянск

Саратовский суд не нашел причин для изменения подсудности.
Брянский юрист, блогер Сергей Маслов не смог добиться изменения подсудности при рассмотрении его апелляции на приговор Советского районного суда Брянска.
В апреле Маслова признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, которым оказался отец брянского губернатора Александра Богомаза. В частности, в видеоролике на канале в YouTube юрист-блогер распространил о том, что в годы войны отец губернатора якобы сотрудничал с контрразведкой «Абвер», тем самым обвинив его в измене Родине.
Советский суд оштрафовал Сергея Маслова на 1 миллион рублей. С таким решением Маслов категорически не согласился и направил жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове, рассчитывая на большую объективность. Однако материалы вернули в Брянск за отсутствие оснований для изменения подсудности.
Апелляцию юриста в сентябре рассмотрит Брянский областной суд.
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