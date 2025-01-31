Артисты брянского театра сдали нормы ГТО

Артисты Брянского областного театра драмы сдали нормы ГТО. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) посетил коллектив Брянского театра драмы имени А. К. Толстого. Нормативы сдали все сотрудники: от работников технических служб до артистов. Они продемонстрировал отличный уровень физической подготовки.

«Даже после напряжённых репетиций сотрудники драмтеатра нашли силы для того, чтобы покорить спортивные вершины», — отметила главный судья регионального центра тестирования ГТО Наталья Куликова.