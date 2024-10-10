Асфальт меняют рабочие на трассе Комаричи-Лубошево. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» вошла трасса Комаричи-Лубошево в Комаричском районе. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приводит в порядок 11,5 километра дороги.

Рабочие сделали щебеночное основание дороги и отремонтировали водопропускные трубы. В настоящее время специалисты занимаются укладкой нового асфальтобетонного покрытия.

Также подрядчик обновит мост через реку Воробейня в Аркино. Там появится новый асфальт и ограждение. В населённом пункте построят тротуары, отремонтируют остановки, а около школы сделают искусственную неровность.

Работы продолжатся в следующем году. Ремонт подрядчик делает с опережением графика.