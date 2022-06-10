Аспирант «Сколтеха» из Брянска пообщалась с Путиным

Полина Морозова рассказала президенту о своих разработках.

Аспирант «Сколтеха», член молодежной организации «Белорусское землячество на Брянщине» Полина Морозова приняла участие во встрече молодых ученых и предпринимателей с Президентом России Владимиром Путиным.

Полина Морозова одной из первых смогла задать вопрос президенту и рассказать ему о своих разработках – аккумуляторных батареях нового поколения.

«Брянщина и Белоруссия гордятся такими молодыми и перспективными учеными, которые на деле являются будущим Союзного государства. Благодаря их вкладу можно быть уверенным в дальнейшем поступательном развитии наших братских славянских стран. Желаю дальнейших успехов Полине и ее коллегам», – сообщил председатель Белорусского землячества на Брянщине Николай Голосов.