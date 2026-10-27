Житель Почепа лишился мотоцикла за пьяное вождение

2026, 27 октября 16:29

Житель Почепа лишился мотоцикла за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 21-летний житель Почепского района.

Днём 15 августа 2026 года в Почепе фигуранта за рулём мотоцикла Racer 250 остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. У мужчины были признаки опьянения. От прохождения освидетельствования мотоциклист отказался. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Мотоцикл конфискован в доход государства.