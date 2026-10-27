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Житель Почепа лишился мотоцикла за пьяное вождение

2026, 27 октября 16:29
Житель Почепа лишился мотоцикла за пьяное вождение
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Житель Почепа лишился мотоцикла за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения.  На скамье подсудимых оказался 21-летний житель Почепского района. 

Днём 15 августа 2026 года в Почепе фигуранта за рулём мотоцикла Racer 250 остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. У мужчины были признаки опьянения.  От прохождения освидетельствования мотоциклист отказался. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Мотоцикл конфискован в доход государства.

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