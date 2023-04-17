Аттракционы в брянских парках прошли освидетельствование

Все аттракционы в парках Брянска прошли освидетельствование. Об этом сообщили в городской администрации.
Парки областного центра продолжаются готовится к сезону. Везде специалисты провели кронирование и побелку деревьев. А территории парков обработали против клещей.
Сейчас там красят лавочки, урны, карусели и бордюры. А ещё ремонтируют и меняют освещение. Также проведены пробные запуски парковых фонтанов.
Кроме того, завершились пусконаладочные работы аттракционов. Все они прошли. техническое освидетельствование всех муниципальных аттракционов уже завершено.
Парковый сезон начнётся 1 мая. Брянские парки культуры и отдыха города встретят гостей театрализованными представлениями и концертами. Всего в сезон запланировано более 1100 мероприятий.
12.04.2023 12:02
Временная переправа
Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья
12.04.2023 12:00
Поддержка одарённых детей
В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»
12.04.2023 11:59
С неформальным визитом
Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.