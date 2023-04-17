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Аттракционы в брянских парках прошли освидетельствование

2023, 17 апреля 10:30 Общество
Аттракционы в брянских парках прошли освидетельствование
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Все аттракционы в парках Брянска прошли освидетельствование. Об этом сообщили в городской администрации. 

Парки областного центра продолжаются готовится к сезону. Везде специалисты провели кронирование и побелку деревьев. А территории парков обработали против клещей. 

Сейчас там красят лавочки, урны, карусели и бордюры. А ещё ремонтируют и меняют освещение. Также проведены пробные запуски парковых фонтанов.

Аттракционы в брянских парках прошли освидетельствование Аттракционы в брянских парках прошли освидетельствование

Кроме того, завершились пусконаладочные работы аттракционов. Все они прошли. техническое освидетельствование всех муниципальных аттракционов уже завершено. 

Парковый сезон начнётся 1 мая. Брянские парки культуры и отдыха города встретят гостей театрализованными представлениями и концертами. Всего в сезон запланировано более 1100 мероприятий.

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