Аттракционы в брянских парках прошли освидетельствование

Все аттракционы в парках Брянска прошли освидетельствование. Об этом сообщили в городской администрации.

Парки областного центра продолжаются готовится к сезону. Везде специалисты провели кронирование и побелку деревьев. А территории парков обработали против клещей.

Сейчас там красят лавочки, урны, карусели и бордюры. А ещё ремонтируют и меняют освещение. Также проведены пробные запуски парковых фонтанов.

Кроме того, завершились пусконаладочные работы аттракционов. Все они прошли. техническое освидетельствование всех муниципальных аттракционов уже завершено.

Парковый сезон начнётся 1 мая. Брянские парки культуры и отдыха города встретят гостей театрализованными представлениями и концертами. Всего в сезон запланировано более 1100 мероприятий.