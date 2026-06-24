Аварий дом снесут на улице Димитрова в Белых Берегах

2026, 24 июня 18:18

Аварий дом снесут на улице Димитрова в Белых Берегах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жилой одноэтажный дом № 18а на улице Димитрова в посёлке Белые Берега города Брянска был построен ещё в 1968 году. В 2014 году здание признали аварийным и непригодным для проживания. Две семьи переехали в квартиры в новом доме в Бежицком районе. 24 июня подрядная организация приступила к сносу ветхого строения.

В комитете по ЖКХ уточнили, что также готовы документы на снос ещё восьми аварийных жилых домов в Брянске.