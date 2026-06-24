Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Аварий дом снесут на улице Димитрова в Белых Берегах

2026, 24 июня 18:18
Аварий дом снесут на улице Димитрова в Белых Берегах
Источник фото

Аварий дом снесут на улице Димитрова в Белых Берегах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Жилой одноэтажный дом № 18а на улице Димитрова в посёлке Белые Берега города Брянска был построен ещё в 1968 году. В 2014 году здание признали аварийным и непригодным для проживания. Две семьи переехали в квартиры в новом доме в Бежицком районе. 24 июня подрядная организация приступила к сносу ветхого строения. 

В комитете по ЖКХ уточнили, что также готовы документы на снос ещё восьми аварийных жилых домов в Брянске.

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15615) брянск (7012) ДТП (2787) ГИБДД (2352) прокуратура (2128) уголовное дело (2074) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1095)