Брянский спикер посетил открытие военного комплекса «Багратион» в Белоруссии

2026, 24 июня 16:47

Брянский спикер посетил открытие военного комплекса «Багратион» в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Светлогорском районе Гомельской области открылся исторический военный комплекс, посвященный операции «Багратион». Мероприятие посетили председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, председатель облисполкома Иван Крупко, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, председатель областного Совета депутатов, член Совета Республики Екатерина Зенкевич, а также председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Экспозиция музея занимает более тысячи квадратных метров в пяти тематических залах. На территории комплекса размещены памятный знак погибшим военным летчикам, барельеф, часовня и образцы военной техники.

«Вопреки вызовам современности мы твердо уверены в будущем. А наши Президенты задают чёткие ориентиры союзного сотрудничества. И белорусы, и россияне хотят жить в мире, согласии и дружбе, помогая друг другу, сохраняя тот бесценный капитал наших взаимоотношений, который накапливался веками», – сказал Валентин Суббот.