Ветерану Великой Отечественной войны из Брянска исполнилось 102 года

2026, 18 июня 18:00

Ветерану Великой Отечественной войны, Почётному гражданину города Брянска Борису Шапошникову исполнилось 102 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Шапошникова. Почётному гражданину города Брянска 18 июня исполнилось 102 года

Глава региона поздравил Бориса Шапошникова с днём рождения. Он пожелал ветерану здоровья и бодрости духа.

«День рождения Борис Васильевич празднует в окружении семьи. Для них он в первую очередь любимый дедушка, а для нас — настоящий герой, патриот, один из тех, кому мы, нынешнее поколение, обязаны жизнью», — сказал Егор Ковальчук.

Борис Васильевич Шапошников попал на фронт в 18 лет. Он служил под Сталинградом, освобождал Донбасс, Белоруссию, Прибалтику в составе Южного и Первого Прибалтийского фронтов. День Победы Борис Шапошников встретил в Кенигсберге.