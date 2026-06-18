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Ветерану Великой Отечественной войны из Брянска исполнилось 102 года

2026, 18 июня 18:00
Ветерану Великой Отечественной войны из Брянска исполнилось 102 года
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Ветерану Великой Отечественной войны, Почётному гражданину города Брянска Борису Шапошникову исполнилось 102 года.

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Шапошникова. Почётному гражданину города Брянска 18 июня исполнилось 102 года

Глава региона поздравил Бориса Шапошникова с днём рождения. Он пожелал ветерану здоровья и бодрости духа.

«День рождения Борис Васильевич празднует в окружении семьи. Для них он в первую очередь любимый дедушка, а для нас — настоящий герой, патриот, один из тех, кому мы, нынешнее поколение, обязаны жизнью», — сказал Егор Ковальчук.

Борис Васильевич Шапошников попал на фронт в 18 лет.  Он служил под Сталинградом, освобождал Донбасс, Белоруссию, Прибалтику в составе Южного и Первого Прибалтийского фронтов. День Победы Борис Шапошников встретил в Кенигсберге.

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