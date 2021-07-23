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Автобус № 2 в Брянске начал ходить по новому расписанию (РАСПИСАНИЕ)

2021, 23 июля 11:00 Общество
Автобус № 2 в Брянске начал ходить по новому расписанию (РАСПИСАНИЕ)
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Изменения действуют с 23 июля.

С 23 июля в Брянске скорректировали буднее расписание движения автобуса № 2 «Фосфоритный завод – Дизельный завод».

Время отправления от конечных пунктов:

«Фосфоритный завод»: 6.14 – от улицы Рылеева, 6.40, 7.05, 7.20, 7.40, 8.02, 8.17, 8.32, 8.47, 9.02, 9.27, 9.55, 10.17, 10.42, 11.12, 11.42, 12.12, 12.25, 12.45, 12.53, 13.02, 13.12, 13.22, 13.32, 13.42, 13.52, 14.12, 14.22, 14.32, 14.42, 14.49, 14.55, 15.05, 15.15, 15.25, 15.37, 15.51, 15.57, 16.05, 16.13, 16.25, 16.35, 16.45, 16.55, 17.05, 17.13, 17.25, 17.42, 17.55, 18.15, 18.25, 18.42, 18.55, 19.16, 19.40, 20.10, 21.01, 21.51, 23.11 – через автовокзал до хлебокомбината.

Рейсы до хлебокомбината (по улице Речной) – 17.27, 18.45, 19.04, 19.57.

«Дизельный завод»: 6.10, 6.35, 6.50, 7.05, 7.15, 7.30 – с Ходаринки, 7.55, 8.10, 8.25, 8.43, 9.05, 9.19, 9.29, 9.39, 9.55, 10.15, 10.35, 10.58, 11.25, 11.45, 12.05, 12.30, 13.00, 13.20, 13.35, 13.45, 13.55, 14.05, 14.15, 14.25, 14.45, 14.55, 15.05, 15.15, 15.25, 15.35, 15.45, 15.55, 16.05, 16.15, 16.25, 16.35, 16.45, 17.01, 17.07, 17.15, 17.25, 17.35, 17.47, 17.55, 18.07, 18.15, 18.27, 18.55, 19.23, 19.32 – через автовокзал до хлебокомбината, 19.44, 20.03, 21.00, 21.51, 22.50 – через ж/д вокзал Брянск I до хлебокомбината.

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