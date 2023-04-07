Автобусы вернулись в Радицу-Крыловку

В брянский посёлок Радицу-Крыловку вновь ходят автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За минувшие сутки уровень воды в реке Десна в черте города Брянска снизился ещё на 22 сантимета и составил 458 сантиметров. Река Болва сошла на 26 сантиметров. Уровень воды составил 641 сантиметр.

В связи с прохождением пика паводка возобновилось транспортное сообщение с посёлком Радица-Крыловка. Маршрут №6 начал ходить с 15 часов 6 апреля.