Автохамы продолжают блокировать контейнерные площадки в Брянске

Перевозчики пожаловались региональному оператору на нарушения правил парковки. Два дня подряд сотрудники транспортной компании, занимающиеся вывозом раздельного сбора отходов, не могут забрать вторсырье из сетчатых контейнеров, установленных по адресу: улица Костычева, 23.

Как выяснилось, автолюбитель уже не в первый раз перекрывает подъездной путь к этой контейнерной площадке. Нарушение правил парковки водители спецтехники зафиксировали на фотокамеру.

Региональный оператор по обращению с ТКО направил заявление в адрес УГИБДД УМВД России по Брянской области с просьбой привлечь к административной ответственности нерадивого автовладельца.

За этот год по информации, полученной от перевозчиков и по заявлениям, направленным в полицию службой экологической безопасности АО «Чистая планета», за неправильную парковку, препятствовавшую подъезду специализированной техники к контейнерным площадкам Брянска, были привлечены к ответственности 25 автовладельцев. В отношении еще двоих сейчас проводится проверка.

Региональный оператор по обращению с ТКО в очередной раз просит автовладельцев более внимательно относиться к парковке личного транспорта и не мешать работе перевозчиков.