Бассейн в брянской гимназии готов на 20%

Ремонт бассейна в брянской гимназии опережает график и готов на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В гимназии №6 Брянска ремонтируют здание, где расположен бассейн и спортзал. Подрядчик СК ООО«Система» вышел на объект 3 марта.
Демонтажные работы уже закончились. Рабочие также заменили все окна на пластиковые. В помещениях идёт разводка электропроводки и отделочные работы.
По периметру бассейна строители уложили тёплый пол и установили сливные трапы. Дно чаши гидроизолировали и залили новой бетонной стяжкой. В техническом помещении с оборудованием для функционирования бассейна рабочие укладывают плитку.
«Разработан план-график производства работ. Важный момент — ремонт кровли. Подрядчик её утеплил, смонтирована стяжка. Последним этапом станет укладка мембраны. Это покрытие современное, обладает повышенной износостойкостью. Значительная часть кровельного пирога уже готова, хотя завершение этого вида работ по плану — конец апреля — начало мая. В целом капремонт движется оперативно, все вопросы с подрядчиком решаются в рабочем порядке», — уточнил директор гимназии Александр Магон.
Подрядчик уже выполнил около 20% работ. Контракт рассчитан до 28 августа. Капремонт в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» обойдётся в 14 млн рублей.
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