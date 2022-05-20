Белобережцы выдвинули ультиматум главе Фокинского района Антошину (ВИДЕО)

Активисты просят навести в поселке порядок.

Участники общественной организации «Белые Берега» выдвинули ультиматум главе Фокинского района Евгению Антошину.

Они потребовали навести в поселке порядок.

Заметив, что в Фокинском районе Брянска меняют крышу остановки «Сельмаш», автор видеообращения к Антошину заявил: «Может быть, глава Фокинского района вспомнит о жителях Белых Берегов, которые входят в состав Брянска. У нас на остановке крыши нет вообще уже несколько месяцев, и жители стоят под дождем и солнцем. Мы люди, мы живые, запомните это».

Рядом с остановкой без крыши в Белых Берегах не один месяц находится мусорная куча, уже поросшая травой.

«Вы, наверное, участвуете в каком-то экологическом эксперименте?» – поинтересовался общественник.

Неподалеку, рассказал он, свалены порубочные остатки с деревьев.

«Вам не стыдно, Евгений Игоревич? Займитесь делами!» – обратился к Антошину автор ролика.

По словам активиста, еще одна злободневная проблема поселка – неудовлетворительное состояние дорог: «Их вообще уже нет! Плотненько подумайте о том, что дорог в поселке нет вообще».

Пожаловался он и на свалку на въезде в Белые Берега.

«Мы уже не один месяц бьемся, а вы с насмешкой смотрите на это все, и вам как бы не до этого. Вы ж важный человек. Так вот смотрите: если вы эту свалочку в течение недели не уберете, мы, во-первых, главу города Александра Макарова в поселок привезем и обозначим ему все ваши косяки, а мусор этот соберем и в пакетах привезем и высыпем прямо на порог вашей администрации. Может быть, тогда вы начнете чесаться», – заключил общественник.

Ранее белобережцы решили обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в благоустройстве корта Торшина. После видеообращения в мэрии Брянска пообещали обратить на проблемы поселка внимание.