Белорусы активно осваивают фармацию в Брянске

Граждане соседнего государства все чаще выбирают брянские учебные заведения.

300 выпускников Брянского медико-социального техникума имени академика Амосова получили дипломы о среднем медицинском образовании.

Как сообщает региональное правительство, многие из выпускников специальности «фармация», которые получили в Брянске второе образование на базе уже имеющегося, являются гражданами Республики Беларусь.

Брянский медико-социальный техникум выпускает фельдшеров, медицинских сестер, акушерок, фармацевтов и специалистов в области прикладной эстетики. Вскоре все они приступят к работе.