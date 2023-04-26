Брянский студент-медик победил на Всероссийском конкурсе

Студент брянского медицинского техникума победил на Всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Всероссийский конкурс «Молодые медики-светлые умы» завершился в Москве. В нём участвовали более 80 студентов-медиков из 30 регионов. Они снимали видеоролики о себе и своих наставниках, вдохновивших заниматься медициной.

Работы студента Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова Артема Щербакова заняла первое место в компетенции «Фармация». Юноша церемонию награждения в МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве.

Также победители посетили центр инноваций при МГУ и смогли поработать на передовом медицинском оборудовании отечественного производства. Кроме того, студенты поучаствовали в проектной сессии и разработали шесть вариантов для осознанного выбора профессии у школьников.