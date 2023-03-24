Брянский техникум отметил вековой юбилей

Брянский медико-социальный техникум имени академика Амосова отметил столетний юбилей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

На торжественное мероприятие по случаю столетнего юбилея в Брянском медико–социальном техникуме имени академика Амосова собрались медицинские работники, педагоги, студенты и чиновники.

«100 лет — это и славная история, и яркое настоящее, и твердая уверенность в завтрашнем дне. Вы по праву можете гордиться блистательными страницами биографии техникума, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня», – подчеркнул заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин.

Депутаты вручили директору техникума Вере Пеховой памятные подарки. Кроме того, преподаватели и сотрудники учебного заведения получили награды от губернатора и председателя Брянской областной Думы.

Кстати, за 100 лет в техникуме подготовлено более 40 тысяч специалистов.