Безопасность на Дне города обсудили в мэрии Брянска

Безопасность на Дне города обсудили на заседание антитеррористической комиссии в мэрии Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

Заседание антитеррористической комиссии Брянска прошло в мэрии. Его провел глава администрации Александр Макаров. На мероприятии обсудили меры безопасности при праздновании Дня города и 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Начальник городского управления культуры Эдуард Амелькин отметил, что ключевыми моментами праздника станут церемония передачи городу Брянску Эстафеты Вечного огня на площади Партизан и возложение цветов в районах города. Также во Дворце единоборств и пройдет театрализованное представление «Подвигу Брянщины славной!..». 17 сентября ряд в парках днем пройдут мероприятия. Фейерверка не будет.

«Во-первых, необходимо организовать усиленное патрулирование мест массового пребывания людей. Во-вторых, обязательно отработайте вопросы подачи транспорта по окончании мероприятий — жители города не должны толпами собираться на остановках в ожидании автобусов и троллейбусов. Их нужно подавать заранее. В-третьих, все перекрытия движения должны начинаться и заканчиваться за полчаса-час до и после мероприятия. Город должен жить полноценной жизнью, но не стоит забывать о приграничном положении Брянска и связанных с этим фактом рисками», — заключил Александр Макаров.