БГИТУ пригласил брянцев на день открытых дверей

Мероприятие состоится в 12:00 субботы онлайн.

В субботу, 23 января, в БГИТУ пройдет первый в этом году день открытых дверей для абитуриентов и их родителей.

В условиях пандемии коронавируса мероприятие решили провести онлайн.

Для участия требуется зарегистрироваться на сайте БГИТУ. В субботу все зарегистрированные участники получат ссылку на трансляцию.

Учатсникам расскажут об условиях поступлениях в БГИТУ, студенческих льготах, предоагаемых специальностях и перспективах трудоустройства. На вопросы ответят ректор вуза Валерий Егорушкин и ответственный секретарь приемной комиссии Ирина Рудакова.