52% бюджета Брянска направили на образование в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Итоги социально-экономического развития обсудили в горадминистрации. В прошлом году большая часть бюджетных средств пошла на образование, культуру, спорт и социальную политику. В частности, на образование пришлось 52% всех расходов.

Так, в Брянск реализовали три инфраструктурных проекта: улично-дорожная сеть и детский сад на Флотской, модернизация общественного транспорта и строительство школы на улице Амосова.