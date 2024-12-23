Благотворительная программа для детей военных прошла в брянском цирке

Благотворительная новогодняя программа для детей военных прошла в брянском цирке. Об этом сообщили в городской администрации.

Благотворительная программа для детей участников специальной военной операции, бойцов добровольческого объединения «БАРС–Брянск», а также ребят из многодетных и малообеспеченных семей прошла в цирке Брянска. Перед началом представления юные гости поучаствовали в музыкальной интермедии в фойе учреждения культуры. Там Дед Мороз и Снегурочка спасали Новый год от сказочных злодеев.

После этого 1 900 детей и родителей посмотрели предновогоднее представление «Новый год в Стране чудес». Каждого маленького зрителя ждал сладкий подарок.

«В прошлом году по инициативе тогда ещё вице-мэра горадминистрации Сергея Антошина мы провели прекрасный новогодний праздник для детей участников СВО. И повторили акцию в феврале, приурочив ко Дню защитника отечества. В этом году список участников новогодней елки расширен, к нему добавились дети бойцов добровольческого объединения «БАРС–Брянск», — рассказал начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.