Благотворительное представление прошло в Брянском цирке

Благотворительное представление для семей участников СВО прошло в Брянском цирке. Об этом сообщили в городской администрации.

Благотворительное представление для семей участников СВО прошло в Брянском цирке. В второй раз в проект «Счастливый билет» вошли не только семьи военнослужащих, но и подопечные фонда «Добрый журавлик» и «Брянского диабетического общества». Также представление по проекту «Тифлокомментирование в цирке» посмотрели дети с ослабленным зрением. Всего в зале собрались 1800 зрителей.

«Сегодня каждой семье участников СВО Брянская городская администрация старается уделить пристальное внимание. Несколько таких семей — под моим личным патронажем. Реагируем по любому звонку, помогаем решать многие проблемы, чтобы эти семьи ни в чем не нуждались», — сказал вице-мэр Брянска Сергей Антошин.

Руководство Брянского цирка вручило на арене благодарственные письма Сергею Антошину и Герою России Андрею Фроленкову. Последний оставил отпечаток ладони на стене почёта.

После представления дополнительные троллейбусы и автобусы бесплатно развезли всех зрителей.