Город32

Блогер Варламов сравнил условия в брянской больнице с Африкой

2021, 09 декабря 11:57 Общество
Блогер Варламов сравнил условия в брянской больнице с Африкой
Источник фото

«Это позорище», – отметил он.

Российский блогер Илья Варламов передал брянцам привет из Африки. Антисанитарные условия в брянской больнице № 4 он сравнил с африканскими из-за присутствия в медицинском учреждении тараканов.

В ноябре один из пациентов больнице опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, что тараканы ползают по стенам и подоконнику. Позже чиновники объяснили, что из-за пандемии и большой нагрузки на персонал больницы провести дезинфекцию невозможно, поэтажная же обработка результатов не приносит.

«Если честно, я не понимаю, почему в 2021 году в больнице вообще должны быть тараканы. Прямо как в Африке», – отметил Варламов.

Сложившуюся ситуацию он назвал «позорищем».

Читайте также
Брянский водитель получил травму шеи в ДТП
09 декабря 12:14
Брянский водитель получил травму шеи в ДТП
Женщину-пешехода сбила «Газель» на переходе в Брянске
09 декабря 10:11
Женщину-пешехода сбила «Газель» на переходе в Брянске
Брянский губернатор ополчился на управляющие компании
09 декабря 08:30
Брянский губернатор ополчился на управляющие компании
В Брянске женщина умерла при изнасиловании
08 декабря 17:50
В Брянске женщина умерла при изнасиловании

Новости регионов

08.12.2021 12:42
Чего хотят люди?
Жители Сафонова рассказали о своих проблемах.   Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат Александр Станьков провели приём граждан в городе Сафонове. На встрече затронули несколько важных социальных тем.  Жильё для врача требует ремонта  Первой на приём пришла Марина Андреевна, врач-невролог Сафоновской ЦРБ. У женщины возникли проблемы с получением ею, как молодым специалистом, качественного служебного
08.12.2021 12:39
Направить все усилия!
Эпидобстановка в регионе остаётся напряжённой. На днях в областной Думе прошло заседание, на котором обсудили вопросы, касающиеся коронавируса. Спикер заксобрания Игорь Ляхов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 на Смоленщине, как и в стране и мире в целом, остаётся напряжённой. Неблагоприятная эпидобстановка в регионе вызывает серьёзную обеспокоенность у депутатов облдумы.   На недавней сессии заксобрания эта
08.12.2021 12:22
«Скорая» уже едет
Парк автомобилей «скорой медицинской» помощи Смоленской области пополнился новыми машинами. В рамках распоряжения Правительства РФ в регион доставили ещё 16 специализированных транспортных средств в дополнение к шести поступившим ранее. «Крайне признателен правительству за принятое решение — в период пандемии эта помощь особенно важна и значима для нас», — прокомментировал прибытие автомобилей губернатор Алексей Островский. Машины
08.12.2021 12:21
Дышите свободно!
В разгар пандемии и резкого подъёма заболеваемости коронавирусом  возросла потребность в использовании аппаратов ИВЛ и медицинского кислорода. «В сложившейся эпидситуации, когда значительное количество ковид-пациентов нуждается в кислородной поддержке (в период пиковых подъёмов заболеваемости расход доходил до 30 тонн в сутки), вопрос наличия собственных мощностей по производству медицинского кислорода выходит на первый план. На протяжении всего
08.12.2021 12:19
На ранних стадиях
В Смоленской области откроют Центр амбулаторной онкологической помощи, где можно будет пройти первичную диагностику онкозаболеваний и их лечение. Этот вопрос члены администрации региона рассмотрели в ходе прошедшего совещания. Отметим, что организация Центров амбулаторной онкологической помощи предусмотрена региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» (входящим в нацпроект «Здравоохранение»). С 1 января 2022 года такой центр распахнёт свои
08.12.2021 12:18
Положительная динамика
Ряд учреждений здравоохранения могут вернуть к плановой работе. Текущая эпидобстановка в регионе и принимаемые меры для её стабилизации стали темами заседания членов администрации Смоленской области, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом и о наметившихся тенденциях рассказал глава региона. На выписку! На протяжении нескольких последних недель смоленские медики фиксируют ежедневное

Актуальные темы

Общество
Чубчиков из мэрии Брянска рассказал о судьбе маршруток
Общество
В Брянской области задумались об объединении вузов
Экономика
Президент «Мираторга»: свинокомплекс под Почепом не навредит почве
Происшествия
Трое водителей и один пассажир погибли в массовой аварии в Унечском районе
Происшествия
Стали известны новые подробности аварии с четырьмя погибшими под Унечей

Новости партнёров

Реклама или объявление
Реклама или объявление

В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе. Так, читателей интересует вопрос особенностей отличия рекламы от объявлений физических и юридических лиц.

World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года
World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

World of Tanks при участии тарифа «Игровой» от «Ростелекома» проводит масштабное предновогоднее онлайн-состязание «Стрим года», которое пройдет с 16 по 21 декабря. Самых удачливых ждут виртуальные (игровое золото, премиум-танки) и реальные призы — мощные видеокарты.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила более 1,8 млн тонн в январе-ноябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила более 1,8 млн тонн в январе-ноябре

В январе-ноябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,85 млн тонн, что на 18,2% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Начался прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
Начался прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

20 декабря в 10:00 утра по московскому времени состоится ежегодная пресс-конференция генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».