Блогер Варламов сравнил условия в брянской больнице с Африкой

«Это позорище», – отметил он.

Российский блогер Илья Варламов передал брянцам привет из Африки. Антисанитарные условия в брянской больнице № 4 он сравнил с африканскими из-за присутствия в медицинском учреждении тараканов.

В ноябре один из пациентов больнице опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, что тараканы ползают по стенам и подоконнику. Позже чиновники объяснили, что из-за пандемии и большой нагрузки на персонал больницы провести дезинфекцию невозможно, поэтажная же обработка результатов не приносит.

«Если честно, я не понимаю, почему в 2021 году в больнице вообще должны быть тараканы. Прямо как в Африке», – отметил Варламов.

Сложившуюся ситуацию он назвал «позорищем».