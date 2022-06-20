Богомаз: брянские таланты затмят и Пугачеву, и Галкина

Губернатор – о перебежчиках и элите.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз резко высказался о покинувших страну артистах и заявил, что талантливые брянцы смогут затмить и Пугачеву, и Галкина.

«Сейчас мы наблюдаем, как из России побежали так называемые артисты, которые сами себя объявили королями и королевами. Сегодня в Брянске столько талантливых людей, которые затмят и Пугачеву, и Галкина. При этом перебежчики считают себя элитой России. Но нет! Элита сегодня – это те люди, которые воюют, сеют, пашут. А они – предатели, – сообщил губернатор «Известиям». – Первых – настоящей элиты – намного больше. 90% открыто поддерживают президента и понимают, что было бы, если бы Россия не начала эту операцию. Мы видим, что сегодня против нас весь западный мир, но мы это все уже проходили, просто надо вспомнить историю. Это было и в царской России в 1914 году, когда мы побеждали в войне, а элита предала и мы начали проигрывать – не Николай II был в этом виноват. То же мы видели в 1941 году, когда фашисты пришли на нашу землю. И кто пришел? Вся так называемая Европа, захотевшая уничтожить Россию».

Отвечая на вопрос о влиянии санкций, Богомаз рассказал, что «согласен потерпеть и два года, и больше».

«Другого не может быть. Или мы будем великой страной, или нас не будет. Другого не дано. Просто нужно работать не семь, а хотя бы 15 часов», – сказал он.