Брянца суд отправил в колонию за попытку подкупить сотрудника исправительного центра

2026, 29 июля 15:18

Брянца суд отправил в колонию за попытку подкупить сотрудника исправительного центра. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в городе Дятьково вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки. На скамье подсудимых оказался 39-летний житель Брянска.

Мужчина отбывал наказание в виде принудительных работ в исправительном центре. В один из дней он пришёл в центр в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил правила пребывания. Понимая, что за совершенный проступок наказание могут ужесточить, он пытался передать сотруднику исправительного центра 50 тысяч рублей. Тот от взятки отказался.

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии строгого режима. 50 тысяч рублей конфискованы в доход государства. Решение не вступило в законную силу.