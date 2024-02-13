Более 1 800 кубометров реагента потратили дорожники Брянска за сутки

Для борьбы с гололёдом в минувшие сутки дорожники Брянска израсходовали более 1 800 кубометров пескосоляной смеси. Об этом сообщили в горадминистрации.

Последствия ледяного дождя ликвидирую коммунальные службы областного центра. Уже вечером в воскресенье специалисты дорожного управления Брянска стали посыпать реагентом улицы, мосты и путепроводы. За сутки на обработку потратили более 1 800 кубометров пескосоляной смеси. Проезжая часть оттаяла и ледяного наката удалось избежать. Обрабатывали дорожники и тротуары. На помощь пришли сотрудники социальных учреждений, который обработали пешеходные дорожки к детским садам, школам, поликлиникам и больницам.