Более 10 тысяч тонн снега вывезли из Брянска в феврале
Более 10 тысяч тонн снега вывезли с улиц Брянска коммунальщики в феврале. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске коммунальные службы очищают улицы от последствий непогоды. В выходные дорожники вывезли из областного центра 5070 тонн снега. С начала февраля эта цифра составила 10 750 тонн. Также за четыре дня последнего месяца этой зимы дорожники израсходовали 1050 кубометров пескосоляной смеси для обработки дорог и тротуаров.
Улицы города убирают 20 комбинированных дорожных машин, 13 тракторов, 11 погрузчиков, восемь самосвалов и шесть грейдеров.
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