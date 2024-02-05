Более 10 тысяч тонн снега вывезли из Брянска в феврале

Более 10 тысяч тонн снега вывезли с улиц Брянска коммунальщики в феврале. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске коммунальные службы очищают улицы от последствий непогоды. В выходные дорожники вывезли из областного центра 5070 тонн снега. С начала февраля эта цифра составила 10 750 тонн. Также за четыре дня последнего месяца этой зимы дорожники израсходовали 1050 кубометров пескосоляной смеси для обработки дорог и тротуаров.

Улицы города убирают 20 комбинированных дорожных машин, 13 тракторов, 11 погрузчиков, восемь самосвалов и шесть грейдеров.