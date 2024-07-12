Более 11 километров трассы отремонтируют в Комаричском районе

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В июле актеры из любимого проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) снова появятся на Wink.ru — в не менее захватывающем фильме о том, как снимался главный российский сериал последних лет. Также подписчиков онлайн-кинотеатра ждет встреча сразу с шестью Аннами Карениными в документальном расследовании о самом киношном романе Льва Толстого. Неунывающий и бессмертный бизнесмен Борис вновь скажет: «И снова здравствуйте!» (18+) — уже в третьем сезоне криминально-комедийного сериала. А еще голосом Ольги Бузовой заговорит главная героиня пикантной французской комедии «Дождь из мужчин» (18+). Ну и весь июль выходят новые серии авантюрной детективной драмы «Чистые» (18+), которая рассказывает о приключениях талантливых куртизанок в Петербурге периода Серебряного века. Этот сериал доступен только в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

На железной дороге в Брянской области в первом полугодии 2024 года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2024 году – 1 человек, за тот же период 2023 года – 7).

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» напоминают, что любые виды работ в охранных зонах ЛЭП разрешаются только после согласования с сетевой организацией, которыми на территории Брянской области являются «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро».

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».