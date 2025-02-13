Более 11 км трассы отремонтируют в Комаричском районе по новому нацпроекту

Более 11 километров трассы отремонтируют в Комаричском районе по новому нацпроекту в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе в этом году капитально отремонтируют трассу «Комаричи-Лубошево». Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приведёт в порядок 11,5 километров дороги.

Работы стартовали в прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие сделали щебеночное основание дороги, отремонтировали водопропускные трубы и уложили свыше девяти километров асфальта.

В этом году ремонт проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В селе Аркино построят тротуары и поставят пешеходное ограждение. Возле Аркинской средней школы специалисты сделают искусственную неровность. А на мосту через реку Воробейня обновят асфальтобетонное покрытие, установят новое мостовое и барьерное ограждение. Также рабочие полностью заасфальтируют участок трассы, отремонтируют остановки, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

Ремонт начнут грядущей весной.