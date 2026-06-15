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ЖКХ

Более 115 тысяч квадратных метров травы скосили в Брянске

2026, 15 июня 11:47
Более 115 тысяч квадратных метров травы скосили в Брянске
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Более 115 тысяч квадратных метров травы скосили в Брянске в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В минувшие праздничные выходные в Брянске работали сотрудники городского дорожного управления. Во всех районах областного центра они косили траву. Триммеры было слышно на проспекте Станке Димитрова, в скверах воинов-интернационалистов и Гайдукова, на улицах Карачижской и Романа Брянского, Почтовой, Мичурина, Володарского, Энгельса, Королёва и Новозыбковской.

Всего за три дня рабочие покосили траву на площади в 115 500 квадратных метров. В понедельник работа продолжится на проспектах Ленина и Московском, в скверах Семёновском, Паристого и Игната Фокина, около школы №9, на улицах Пересвета, Почтовой, Пушкина и Вокзальной.

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